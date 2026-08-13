Stageplaatsen én -vergoeding om te investeren in de toekomst

Het aantrekken en behouden van voldoende vakbekwame medewerkers blijft voor de hippische sector een belangrijke uitdaging. Een van de meest effectieve manieren om hieraan bij te dragen, is door studenten al tijdens hun opleiding kennis te laten maken met de praktijk. Daarom roept de FNRS ondernemers in de hippische sector op om stageplaatsen beschikbaar te stellen.

door Robert van Almkerk

Stages bieden studenten de kans om praktijkervaring op te doen, vakkennis verder te ontwikkelen en een goed beeld te krijgen van de voordelen van werken binnen onze sector. Tegelijkertijd maken ondernemers kennis met potentiële toekomstige medewerkers en kunnen we invloed uitoefenen op hoe de studenten zich ontwikkelen. Zo bouwen we samen aan een sterke instroom van talent en zorgen we ervoor dat kennis en vakmanschap behouden blijven.

Tijd en energie belonen met passende stagevergoeding

Een stage vraagt echter ook veel van studenten. Naast hun opleiding investeren zij tijd en energie in het leren van het vak en dragen zij vaak actief bij aan de dagelijkse werkzaamheden binnen een bedrijf. Daarom is het belangrijk om, waar mogelijk, een passende stagevergoeding aan te bieden. Een vergoeding helpt studenten om de kosten van hun opleiding en stageperiode te dragen en laat bovendien zien dat hun inzet wordt gewaardeerd.

Ook landelijk is er steeds meer aandacht voor de waardering van stagiairs. Het kabinet heeft onlangs aangekondigd een stagevergoeding wettelijk te willen verplichten. Studenten in het mbo, hbo en wo die stage lopen als onderdeel van hun opleiding moeten in de toekomst recht krijgen op een stagevergoeding. Korte stages en stages in het buitenland worden hierbij uitgezonderd. Het kabinet wil daarbij geen vast minimumbedrag voorschrijven: de hoogte van de vergoeding moet door de sector of het stagebedrijf zelf worden bepaald. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting begin 2027 ter internetconsultatie voorgelegd.

Passende vergoeding past bij toekomstgerichte sector

De FNRS stimuleert deze ontwikkeling. Het waarderen van stagiairs met een passende vergoeding past bij een professionele en toekomstgerichte hippische sector. Een stage is immers niet alleen een leerplek voor een student, maar ook een investering in de toekomstige arbeidsmarkt van onze sector.

In andere sectoren is het bieden van een stagevergoeding al een gangbare praktijk. Zo zijn stagevergoedingen in onder andere de techniek, zorg en agrarische sector steeds vaker de norm geworden. Deze sectoren zien stages niet alleen als een leertraject, maar ook als een investering in de medewerkers van morgen. Daardoor slagen zij er beter in om jonge mensen aan zich te binden en de arbeidsmarkt op lange termijn te versterken.

Ook de hippische sector kan hierin een belangrijke stap zetten. Door voldoende stageplaatsen aan te bieden én studenten een passende waardering te geven, investeren ondernemers rechtstreeks in de toekomst van hun bedrijf én van de sector als geheel.

De FNRS roept hippische ondernemers daarom op: bied stageplaatsen aan, investeer in goede begeleiding en waardeer de inzet van stagiairs met een passende stagevergoeding. Samen zorgen we voor een sterke instroom van nieuwe vakmensen en een toekomstbestendige hippische sector.