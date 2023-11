Van start als hippisch ondernemer

Of het nu gaat om een manege, een fokkerij, een trainingsstal of een pensionstal, het starten van een succesvol hippisch bedrijf vergt een grondige planning en toewijding. Als startend ondernemer komt er veel op je af, denk hierbij aan wat voor type rechtsvorm kies je, het maken van een omgevingsanalyse, het uitzoeken van wettelijke eisen en vergunningen, de aankoop of huur van een locatie en het opstellen van een sterk financieel plan. Al deze onderwerpen komen aan bod in het handboek Professioneel Hippisch Ondernemen van de FNRS en worden op maandagavond 11 december besproken tijdens de bijeenkomst Starten met Hippisch Ondernemen op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Door Liona Schipper, FNRS

Ondernemersplan als fundament

Elke ondernemer begint met het opstellen van een ondernemersplan. Dit document speelt een essentiële rol bij het starten van jouw hippisch bedrijf. In dit plan beschrijf je wat je precies gaat doen, hoe je jouw product of dienst gaat verkopen en leg je vast hoe de geldzaken en verzekeringen geregeld zijn. Dit begint allemaal vanuit je eigen missie en visie om zo duidelijk te krijgen wat je wilt bereiken met je bedrijf. Het uitschrijven van deze doelen helpt niet alleen bij het nemen van beslissingen, maar vormt ook de basis voor de marketing en bedrijfsontwikkeling. Van een professionele website en de aanwezigheid op sociale media tot het organiseren van evenementen, zoals een dressuurwedstrijd of een bijscholingsavond over paardenwelzijn, en het samenwerken met andere bedrijven binnen en buiten de sector, alles draagt bij aan de branding van jouw hippisch bedrijf.

Financiën op orde voor nu en de toekomst

Een gedetailleerd financieel plan en realistische prognoses zijn daarnaast essentieel om te zorgen voor een duurzaam bedrijfsmodel. Als (startende) ondernemer kan je niet vroeg genoeg beginnen met het in kaart brengen van je financiële situatie. Een objectief financieel plan met reële verwachtingen is een must. Niet alleen voor het verkrijgen van een financiering maar ook voor het bewaken van de bedrijfscontinuïteit. Je wilt immers in de toekomst natuurlijk blijven ondernemen en niet in de financiële problemen komen. Met een goed bijgehouden administratie beschik je snel over de cijfers en resultaten van je bedrijf om inzicht te krijgen in de kosten (en welke mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn), omzet en de winst.

Je administratie geeft inzicht in:



– De werkelijk gemaakte kosten: wat zijn deze in vergelijking met de begrote kosten?

– Het reilen en zeilen van het bedrijf: stijgt de winst en blijven de kosten binnen de marges?

– De prijs van je dienst: is de prijs hoog genoeg om na aftrek van kosten winstgevend te zijn?

– Debiteurenbeheer: betalen de klanten op tijd?

– Slechtlopende diensten: welke diensten kan je beter uit het aanbod verwijderen?

– Voorraad: welke artikelen/producten moet je bestellen en wat heb je standaard te veel op voorraad?

Het vinden van de perfecte locatie

In het ondernemersplan heb je zo specifiek mogelijk beschreven wat voor soort hippisch bedrijf je wilt gaan starten, maar de locatie speelt hierbij ook een grote rol. Zorg dat je diensten aansluiten bij de vraag uit de omgeving of je doelgroep. Ook is het belangrijk dat het bestemmingsplan van de beoogde locatie aansluit bij jouw toekomstige bedrijfsactiviteiten. Koop of huur jij bijvoorbeeld een locatie met een agrarische bestemming en ben jij van plan om daar manegelessen te gaan geven? Dat kan helaas niet, omdat hier een andere bestemming voor nodig is. Dit voorkom je door van te voren een goed marktonderzoek te doen.

Kies jij ervoor om een bestaand bedrijf over te nemen? Dan kan het overnameproces zomaar drie tot vijf jaar duren. Schakel altijd een branche gerelateerde makelaar in bij de aankoop of huur van een locatie. Deze makelaar taxeert de waarde van het onroerend goed en de inventaris om zo het juiste bedrag voor overname of huur te bepalen. Indien je een bestaand bedrijf overneemt is een minimaal eigen vermogen vereist en kan bij de bank een overnamefinanciering worden aangevraagd. Lees hier meer over een bedrijfsoverdracht.

Ondersteuning vanuit de FNRS

De FNRS ondersteunt als branchevereniging alle soorten hippische ondernemers. Of je nu een starter bent of al een bedrijf runt; elke (toekomstige) hippische ondernemer is van harte welkom bij de FNRS. De FNRS ondersteunt haar leden zoveel mogelijk persoonlijk. Daarnaast ook met praktische zaken, bijvoorbeeld in de vorm van standaardcontracten en adviezen, maar ook door de sector te vertegenwoordigen richting maatschappij en politiek. Door de jaren heen heeft de FNRS een groot netwerk opgebouwd met interessante partners, waarvan onze leden profiteren van zowel korting als kennis. Met deze kennis organiseren we het hele jaar door bijeenkomsten, workshops en evenementen om zo elkaar te kunnen blijven inspireren en kennis te delen.