Onderzoek: resistentie pyrantel-wormkuur spoelwormen

Een Zweeds onderzoek heeft bij een paard een resistentie aangetoond voor de stof pyrantel. Zowel pyrantel als fenbendazol worden ingezet in het bestrijden van spoelwormen (Parascaris), en fenbendazol lijkt tot op heden nog wel steeds effectief te zijn tegen de parasiet.

De spoelworm wordt bij paarden over de hele wereld gevonden en is vooral een veelvoorkomende parasiet bij veulens, waarbij sterfgevallen worden gemeld bij jonge dieren tot 4 maanden oud. Oudere veulens ontwikkelen immuniteit en de parasiet veroorzaakt zelden problemen bij oudere paarden.

Het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door Frida Martin en haar collega’s van de Zweedse universiteit voor landbouwwetenschappen in Uppsala. Het team onderzocht de anthelmintische resistentie, dus ongevoeligheid voor de stof die parasieten verhindert en verwijdert. Veulens met fecale eiertellingen in de mest van 150 eieren per gram of meer werden opgenomen in het onderzoek. Ze werden behandeld met pyrantel of fenbendazol in de door de fabrikant aanbevolen dosis. Met de FECRT werd de vermindering van de eieren getest, en door die test vond het team bewijs van pyrantel-resistentie.

Pyrantel niet effectief

Als pyrantel effectief zou werken, zou een daling van het fecale eieraantal na een behandeling van 94% of meer te verwachten moeten zijn. Dit werd gezien in slechts vier van de 11 geteste groepen. Maar liefst 42 van de 97 geteste veulens (43%) hadden 10 tot 16 dagen na de behandeling nog steeds te veel eieren in de mest, wat aangeeft dat de pyrantel niet effectief was. Op basis van hun bevindingen suggereren de onderzoekers dat fenbendazol de eerste keuze zou moeten zijn voor de behandeling van Parascaris-infectie, aangezien deze nog wel effectief bleek.

Bron: Horsetalk/Horses.nl