Onderzoek: Verband tussen transport en maagzweren ligt anders dan verwacht

Wetenschappers en dierenartsen vermoedden al langer dat er een relatie bestaat tussen het vervoer van paarden en het ontstaan van maagzweren. Er bestond totnogtoe echter nog maar weinig data over dit onderwerp. Een team van Italiaanse en Australische onderzoekers heeft nu research gedaan.

In het onderzoek is een verband tussen transport en maagzweren ontdekt, aldus Dr. Barbara Padalino van de Universiteit van Bologna. In de tweedelige studie was de hypothese dat transport de oorzaak zou zijn van zweren in het maagslijmvlies en dat het effect ernstiger zou zijn als de paarden vantevoren niets gegeten hadden.

Tweedelig onderzoek

In het eerste gedeelte van het onderzoek werden twaalf merries blootgesteld aan een nacht vasten, terwijl ze alleen in een stal stonden. De pH van de maag werd gemeten en er werd gekeken naar de vorming van maagzweren.

In het tweede gedeelte van het onderzoek werden 26 paarden op transport gesteld, in twee groepen van 13 paarden. De paarden reisden bijna 900 km, een trip van ongeveer 12 uur. Een deel van de paarden kreeg één tot zes uur voor het transport alfalfa hooi te eten.

Niet zuurder

Uit het onderzoek bleek dat de maaginhoud van de paarden niet zuurder werd, maar juist een hogere pH kreeg tijdens het transport. De paarden die alfalfa hooi hadden gehad, hadden bovendien na het transport nog vrij veel voedsel in hun maag.

Vijftien van de 26 vervoerde paarden vertoonden duidelijk meer aanwijzingen voor maagzweren na het transport, een paar paarden hadden duidelijk maagzweren. De ernst van de aantasting van het maagslijmvlies leek afhankelijk van hoe leeg de maag was. De paarden die meer voedsel in hun maag over hadden, hadden minder last van maagzweren.

Doorstroming maag trager bij transport?

De pH van de maaginhoud van een paard varieert normaalgesproken tussen de 1,5 en 7. “Onze hypothese was dat de inhoud van de maag zuurder zou worden dan normaal” aldus Paladino. “Maar in plaats daarvan werd de pH hoger, zelfs tot bijna 7. Ook was het verrassend dat na 12 uur reizen sommige paarden nog geen lege maag hadden,”

Het team doet nu vervolgonderzoek naar de effecten van transport op de doorstroming in het maagdarmkanaal.

Bron: The Horse / Horses.nl