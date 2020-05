3.000 euro opgehaald voor paard dat gewond raakte bij wensballon-incident

In Pijnacker sloegen onlangs een groep paarden op hol, omdat een wensballon op hun af kwam gevlogen. Meerdere paarden raakten gewond, waaronder paard Twix. De eigenaren van Twix zijn een crowdfundingsactie begonnen om de dierenartskosten te kunnen vergoeden.

Twix is in eigendom van de 21-jarige Myron Kramer en de 19-jarige Maxime van Dijken. Inmiddels heeft de crowdfundingsactie al ruim 3.000 euro opgeleverd. “Eerst gaan we alle facturen van de dierenarts betalen en daarna moeten we inventariseren wat de verdere kosten zijn van de behandelingen en het revalideren van Twix.Waarschijnlijk zal Twix één tot twee maanden behandeld moeten worden. Daarna moeten we kijken hoe hij loopt, want dat moeten we weer rustig opbouwen. Maar de prognose is goed; de dierenarts denkt dat hij weer helemaal de oude kan worden”, laat Kramer aan Hart van Nederland weten.

Bron: Horses.nl/Hart van Nederland