59-jarige Wayne Barr overleden na val op Saratoga Horse Show

Afgelopen zaterdag is de 59-jarige Wayne Barr overleden na een val van zijn paard op Saratoga Horse Show. Wayne Barr sprong met zijn achtjarige ruin mee in een oefenrubriek toen zijn paard niet goed uitkwam voor de hindernis en een onverwachtse sprong maakte. Na een paar galopsprongen viel de ruiter van zijn paard waarbij hij dermate ongelukkig neerkwam dat Barr een paar uur later in het ziekenhuis is overleden.

De ambulance was binnen een paar minuten ter plaatse en Wayne Barr werd onmiddellijk vervoerd naar Albany Medical Center. Hij overleed een paar uur later alsnog aan zijn verwondingen. ”Er zijn geen woorden om uit te drukken hoe we ons voelen. We putten troost wetende dat Wayne ontzettend veel van zijn familie en paarden hield. Zijn overlijden laat een heel groot gat achter,” aldus trainster Marcia Kuluk. Het paard maakt het na omstandigheden goed en liep bij de val geen blessure op.

Bron: Saratoga Horse Show