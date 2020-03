82-jarige dronken man rijdt paard aan

In een bos tussen Dürnau en Bad Boll in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg heeft een 82-jarige autobestuurder een paard aangereden. Een drietal amazones maakte afgelopen zaterdag een bosrit en werd onderweg van achter benaderd door een auto. Op de weg bestond geen directe uitwijkmogelijkheid en de automobilist moest dus even wachten. Dat zinde hem niet: hij schold de amazones uit en reed zeer dicht achter het drietal. Toen één van de drie paarden bleef staan, reed hij tegen de achterbenen aan.

Het paard schrok en vluchtte en wierp daarbij zijn amazone af. Toen de automobilist kans zag, reed hij weg. De andere twee amazones filmden het voorval en gingen naar de politie. De politie zocht de man op en volgens hen was hij zich van geen schuld bewust. “Hij rook naar alcohol.” Zijn rijbewijs werd na een alcoholtest in beslag genomen. Of het paard door de aanrijding geblesseerd is geraakt is nog niet duidelijk, de schade aan de auto is rond de 3.000 euro.

Bron: SWP