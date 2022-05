Aanrijding met auto loopt fataal af voor paard in Bentveld

In Bentveld is zaterdagochtend een paard overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Volgens het bericht in het Haarlems Dagblad was het paard net voor het ongeluk ontsnapt en de weg opgerend. Het dier werd op dat moment aan de hand gestapt door de dochter van de eigenaresse van het paard.

Het ongeluk gebeurde eind van de ochtend toen het paard ergens van schrok en er vervolgens vandoor ging. Het dier rende de weg op, waar het door de auto werd geschept.

Ernstige verwondingen

Het paard liep dermate ernstige verwondingen op dat hij niet veel later overleed. De begeleider van het paard en de inzittenden van de auto bleven ongedeerd.

‘Het is verschrikkelijk’

Het gaat om een paard van de Bentveldse stal- en rijvereniging De Naaldenhof dat half met pensioen was volgens een woordvoerster van de stal. “Hij liep al zijn leven lang bij de manege in Bentveld. De eigenaresse had het paard, dat 22 jaar oud was, net een maand. Het is verschrikkelijk.’’

Bron: Haarlems Dagblad