Alexandra Andresens Belamour zwaargewond geraakt

Belamour (Belissimo M x Lord Sinclair I) van Alexandra Andresen is zwaargewond geraakt. De SWB-goedgekeurde hengst kwam met zijn rechter achterbeen in het draad terecht, waardoor twee pezen vrijwel volledig werden afgescheurd. Dat betekent een definitief einde van zijn sportieve carrière, maar zijn Noorse amazone hoopt dat hij wel dusdanig zal herstellen, dat hij nog pijnvrij van zijn pensioen kan genieten.

Belamour nam aan het begin van zijn carrière twee keer deel aan de finale van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. In 2012 werd hij op achtjarige leeftijd aangeschaft door de Noorse familie Andresen. Dochter Alexandra, de jonge miljardair ter wereld, reed hem succesvol bij de jeugd en bracht hem in 2017 enkele keren internationaal Lichte Tour.

Bron: Tidningen Ridsport

