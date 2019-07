Amazone (18) gewond na aanvaring met hert

Een buitenrit in de Berghemse bossen kende dinsdagavond een minder gelukkige afloop voor een achttienjarige amazone uit Oss. Een overstekend hert sprong tegen de amazone en haar paard aan, waarna ze ten val kwam en met haar paard werd meegesleurd, omdat ze niet wilde loslaten. Enkele passerende mountainbikers schoten te hulp.

Inmiddels zit Nina Schuurmans thuis met een lelijke sleutelbeenbreuk, een jaap met acht hechtingen naast haar rechteroog, een gezwollen gezicht, blauwe plekken, kneuzingen en schaafwondjes. Aan het Brabants Dagblad vertelt ze dat alles voor haar gevoel heel snel ging. Twee mountainbikers bleven bij haar, terwijl de andere sporters achter het paard aan gingen.

Veel geluk gehad

Schuurmans werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar kon gelukkig al snel weer huiswaarts keren. “Ze was compleet van het padje af. Het ene moment huilde ze, het andere lachte ze. Ze heeft ontzettend veel geluk gehad. Het had veel slechter af kunnen lopen. Ze had net zo goed tegen een boom kunnen knallen”, vertelt moeder Anita aan BD.

Dankbaar

Ondertussen prijst moeder Anita de mountainbikers voor de hulp die ze aan haar dochter geboden hebben. “Er wordt vaak negatief gedaan over mountainbikers die met niemand rekening houden. Alles hebben ze gedaan. Echt alles, mensen die we niet eens kennen.” Vrijdag komen de mountainbikers bij Schuurmans op ziekenbezoek.

