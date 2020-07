Amazone (26) overleden na val op Zwitsers concours

Op een wedstrijd in Zwitserland is een 26-jarige amazone overleden. Zij viel van haar paard in het parcours, kwam eronder terecht en het paard zette met zijn hoeven op haar af. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Er werd nog geprobeerd om de amazone te redden op het concours, maar die poging was tevergeefs. Het concours werd per direct stopgezet.

De amazone was een ervaren ruiter en deed vaak mee aan wedstrijden in de regio.

De voorzitter van haar vereniging, Reto Dorigo, is geschokt door het overlijden van de amazone. Hij zei: “Het is een enorme schok voor ons. We zijn enorm treurig en ontzet.‘’

Bron: Bild/ Horses.nl