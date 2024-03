Amazone breekt rug en paard gewond na aanval loslopende hond in Lage Vuursche

Bij een buitenrit in Lage Vuursche zijn een amazone en haar paard woensdag gewond geraakt. Het paard werd opgejaagd door een hond die niet was aangelijnd en onder appèl stond. Daardoor is het paard op hol geslagen en de amazone ten val gekomen. Zij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht en heeft door de val een gebroken ruggenwervel opgelopen.

Bij het incident op de Kloosterlaan in Lage Vuursche viel een tweede amazone met paard en al maar zij kwam er zonder verwondingen vanaf. “Gelukkig wisten de paarden een veilig plekje te vinden en zijn daar opgevangen door bezorgde burgers”, meldt Natuurtoezicht Gemeente Baarn. Volgens Hart van Nederland is het gewonde paard overgebracht naar een kliniek.

Eigenaar niet in de buurt

Tijdens het voorval was de eigenaar van de hond niet in de buurt. Volgens verklaringen stond deze persoon verderop in het bos te bellen. Politie Baarn heeft de betrokkenen en getuigen gehoord. “Mocht het letsel zowel van vallen alsook bijten zijn, dan zal de persoon die de honden uitliet een bestuursrechtelijke sanctie opgelegd worden. Ook het niet onder appèl houden van een hond is strafbaar”, vervolgt Natuurtoezicht Gemeente Baarn.

Bron: Baarnsche Courant / Hart van Nederland / FB / Instagram