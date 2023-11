Amazone ernstig gewond na val in Maassluis

Een amazone is dinsdag ernstig gewond geraakt na een val van een paard aan de Zuidbuurt in Maassluis. Volgens de politiewoordvoerder is het paard mogelijk nog bovenop de vrouw terecht gekomen.

Bij het paardrijden zou het paard zou gestruikeld zijn, waarna de amazone van het paard viel. Het paard is mogelijk nog bovenop haar gekomen. De vrouw raakte hierdoor bewusteloos.

Met spoed naar ziekenhuis

Politie, ambulancedienst en de traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse. De vrouw is met spoed overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam. Haar toestand is onbekend.

Bron: 112Maasmedia