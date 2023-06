Amazone gereanimeerd na val op concours

Op het meerdaagse concours Jumping Heeswijk is vrijdagavond een amazone onder een paard terechtgekomen. Ze raakte daarbij gewond en moest worden gereanimeerd.

Het ongeluk gebeurde op het inspringterrein, zo laat mede-organisator Merel van Heugten weten. Het paard viel tijdens een verkeerde sprong, waarna de amazone onder het paard terechtkwam. Het paard bleef een tijd op de amazone liggen, zo zagen mensen die daar aanwezig waren.

Buiten kennis

Een traumahelikopter en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer, een vrouw uit Weelde (België), was buiten kennis en moest worden gereanimeerd. Ze is uiteindelijk bijgekomen en was aanspreekbaar.

Impact

“Het heeft een enorme impact op ons en het publiek gehad”, zegt Van Heugten in een reactie. “Gelukkig was ze aanspreekbaar en kon ze alle vragen beantwoorden van het ambulancepersoneel.” Het slachtoffer is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen.

Voortgang concours

Het concours werd tijdelijk stilgelegd. Omdat de traumahelikopter in de buurt landde, moesten de paarden op afstand worden gebracht. De organisatie liet weten dat de wedstrijd vrijdagavond wel werd afgemaakt en zaterdag weer verder gaat.

Bron: HLN / 112brabantnieuws