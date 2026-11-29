Een amazone is zondagmiddag gewond geraakt na een val van haar paard in het bosgebied Herperduin bij Schaijk. Ze is per ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 16.45 uur in de omgeving van de Domineeshoef. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder twee politie-eenheden, een ambulance, de brandweer en het Mobiel Medisch Team (MMT).

De brandweer heeft de vrouw met behulp van een brancard uit het bos gehaald en naar de ambulance gebracht. Vervolgens is ze overgebracht naar het Radboudumc, waar ze verder wordt behandeld aan haar verwondingen.

Het paard lijkt volgens een politieagent ongedeerd te zijn gebleven.

Bron: Omroep Brabant