Door een val van een paard is een amazone ernstig gewond geraakt. Het ongeval vond maandagmiddag plaats bij een boerderij aan de Wakkerendijk in Eemnes.

Om het ambulancepersoneel te ondersteunen werd per helikopter een trauma-arts ingevlogen. De vrouw is gestabiliseerd en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Bron: Lokale media