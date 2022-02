Een vrouw is woensdag op de Udenhoutseweg in Udenhout van haar paard gevallen. Ze raakte hierdoor gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekend, wel is ze met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens ooggetuigen schrok het paard ergens van waardoor de amzone ten val kwam.

Bron: BD