Amazone zwaargewond na val in Emst

Een vrouw is vanmorgen zwaargewond geraakt na een val van haar paard. Het ongeluk gebeurde op een modderige landweg in het Gelderse Emst. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en een traumahelikopter landde in een naastgelegen weiland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een MMT-arts is vanuit de helikopter meegereden met de ambulance. Het is niet bekend hoe de vrouw ten val is gekomen. Haar paard is ondergebracht op een nabijgelegen woonboerderij. Een bestuurder van een tractor die in de buurt was, is direct te hulp geschoten. Deze bestuurder heeft onder meer een van de ambulances losgetrokken uit de modder.

Bron: 112nieuws / Stentor