Anky van Grunsven na val van vrachtwagen: gescheurde kniebanden en trombose

Na het geslaagde weekend dat Anky van Grunsven met haar kinderen Yannick Janssen en Ava Eden beleefde op het concours Jumpin’ de Weel in Nisse, viel ze van de vrachtwagen. Daarbij beschadigde Anky haar knie. Na haar val hoopte ze gauw weer in het zadel te kunnen zitten maar dat gaat nog wel even duren. Vandaag liet de amazone weten dat er naast de blessures aan haar knie trombose bij is gekomen.