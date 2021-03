Australische Grand Prix-amazone ernstig gewond door dirtbikers op ruiterpad

Kim Gentry is op 13 februari ernstig gewond geraakt, nadat haar paard schrok van dirtbikers, die illegaal over het Little Ranches-ruiterpad in Florida reden. De Australische Grand Prix-amazone raakte bij haar val bewusteloos. Haar Apple Watch alarmeerde de hulpdiensten en Gentry werd vervolgens met traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Gentry vertelde aan Eurodressage dat de eerstehulpverleners haar bewusteloos aantroffen. In het ziekenhuis verbleef ze twee dagen op de afdeling trauma. Omdat haar paard na haar val op haar been ging staan, brak ze haar linker voet. Inmiddels is ze daaraan geopereerd om de breuk te stabiliseren.

De amazone is teleurgesteld, omdat ze deze week graag aan start wilde komen op het CDI.

Bron: Eurodressage