Australische Grand Prix-amazone in coma gebracht na val van paard

Na een val van een jong paard werd de Australische Grand Prix-amazone Gitte Donvig met een helikopter overgebracht naar het Royal Melbourne ziekenhuis, waar ze in verband met hoofdletsel in een kunstmatig coma werd gebracht. Haar moeder, Olympisch amazone Mary Hanna, vertelde Eurodressage dat Donvig inmiddels uit coma is en met beperkt vermogen kan communiceren.