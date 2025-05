Auto met paardentrailer erachter vat vlam op A28

Een rijdende auto is op de A28 in zuidelijke richting bij Wezep in brand gevlogen afgelopen zondag. De auto trok een paardentrailer, met daarin een paard. De automobiliste en haar bijrijdster merkten dat er rook onder de motorkap vandaan kwam en wilde stoppen bij een tankstation.

Dat haalden ze alleen net niet meer, de auto viel al op de uitvoegstrook naar het tankstation uit. Alerte omstanders haalden brandblussers van het tankstation, en hielpen met het loskoppelen van de paardentrailer om deze met hun eigen auto naar het tankstation te brengen. De twee inzittenden, het paard en de trailer kwamen er zonder schade vanaf.

“Gelukkig kregen we al snel hulp van mensen die bij de benzinepomp waren. Toen we wegliepen zagen we vlammen uit de motorkap komen”, vertelt Aukje Schep aan de Stentor. Voor de auto liep het dus slecht af. Ondanks dat de brandweer van Wezep snel ter plaatse was raakte de auto zwaar beschadigd door het vuur.

Bron: Omroep Gelderland / de Stentor