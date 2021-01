Autobrand op A7, omstanders brengen paarden in veiligheid

Een brand in een auto met daarachter een paardentrailer is afgelopen weekend op de A7 bij Drachten wonderbaarlijk goed afgelopen. Dat lukte doordat omstanders te hulp schoten. Ze brachten de twee paarden in veiligheid én blusten de autobrand.

De bestuurder van de auto reed van Drachten richting Heerenveen en had achter zijn voertuig een paardentrailer. Nadat hij rook van onder zijn motorkap zag komen, zette hij zijn auto aan de kant. Bij het opendoen van de motorkap begon de auto te branden. Omstanders schoten vervolgens te hulp door de brand te blussen.

Trailer achter andere auto

Ook werd de paardentrailer achter een ander voertuig geplaatst, waardoor de twee paarden in veiligheid gebracht werden. Uit voorzorg kwamen een ambulance en een bluswagen van de brandweer ter plaatse, maar omdat de brand door de omstanders goed was geblust hoefde de brandweer niet meer in actie te komen. Niemand raakte gewond.

Plaats van bestemming

Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept. De paardentrailer werd door de omstanders naar de plaats van bestemming gebracht.

Bron: Drachtser Courant