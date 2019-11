Automobilist rijdt in op lichtjesoptocht met paarden

In Ridderkerk is gisteravond een automobilist ingereden op een groepje paarden en begeleiders, die bezig waren met een lichtjesoptocht. "We waren allemaal heel goed verlicht en we hadden ook klaar-overs staan op de weg zodat we over konden steken, maar deze automobilist reed gewoon zo op de groep in", vertelt Annemarie Klootwijk. "En bij het tumult dat ontstond reed hij ook nog eens hard achteruit tegen een van de paarden aan."

De stoet paarden en begeleiders kwam van Stal Klootwijk in Ridderkerk en was bezig met hun jaarlijkse lichtjesoptocht. “Wij organiseren vaker uitstapjes met de paarden en een keer per jaar rijden we met een lichtjesoptocht door de buurt”, aldus Klootwijk. “We rijden dan ook langs het verpleeghuis en iedereen vindt het altijd heel leuk, het is echt een soort van feestje.”

Goed verlicht

“Natuurlijk zorgen we dat we goed verlicht zijn en dat er mensen zijn zoals de klaar-overs die zorgen dat we veilig over straat kunnen in het donker”, vervolgt de eigenaresse van de pensionstal. “Maar deze keer ging het al na een paar honderd meter fout en ondanks dat iedereen echt begon te zwaaien en met de lampen bleef deze meneer doorrijden de groep in.”

Alleen maar stijf

Bij het zesde paard kwam de auto tot stilstand, maar in de drukte die ontstond reed de automobilist hard achteruit en raakte daarbij een paard en begeleider. “Gelukkig is het paard niet ernstig gewond geraakt en is hij alleen maar wat stijf nu”, vertelt Klootwijk verder. “Het had allemaal zo veel slechter af kunnen lopen, maar we moeten wel echt nog met zijn allen bijkomen van de schrik hoor, die zit er goed in.”

Doorgereden

De automobilist reed in eerste instantie door, maar kon later alsnog worden aangehouden. Volgens Klootwijk gaf de bestuurder aan dat hij de paarden en begeleiders niet had gezien net als alle waarschuwingen van de klaar-overs, maar dat hij zich juist geïntimideerd voelde en er daarom vandoor ging.

De pensionstalhoudster gaf aan dat ze een aanklacht in gaat dienen.

Bron: Horses.nl