Automobilist rijdt paard en amazone dood

In het Duitse Harburg, ten zuiden van Hamburg, heeft dinsdag een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist kwam op een rechte landweg in aanrijding met een paard en zijn amazone. Zowel het paard als de amazone zijn daarbij om het leven gekomen.

Een 76-jarige automobilist reed dinsdag rond 15.30 uur op het paard in. Door de kracht van de aanrijding werden het paard en de berijder enkele meters door de lucht geslingerd, aldus de politie. Het paard was op slag dood. Ondanks reanimatiepogingen overleefde de amazone het ongeval niet en overleed ter plaatse. Het was onduidelijk of de 61-jarige amazone lange tijd op de weg had gereden en waarom de bestuurder niet was uitgeweken.

Onderzoek

De politie is samen met een deskundige begonnen met het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De ambtenaren konden de bestuurder, die ongedeerd leek maar in shock, niet horen. De auto van de bestuurder is in beslag genomen.

Bron: T-Online / Spiegel