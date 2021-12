Belgische amazone verliest dressuurpaard na incident met prikkeldraad

Wat een leuke buitenrit had moeten zijn, eindigde in een grote tragedie voor Kathleen Nuyts. De Belgische amazone was met haar Z2-dressuurpaard Glow C (Don Schufro x Sandro Hit) op pad, maar de merrie kreeg op een landweggetje prikkeldraad tussen haar benen, raakte in paniek en sloeg op hol. De amazone sprong van haar paard en raakte daarbij zwaargewond. Vanuit de ambulance moest ze de beslissing maken om de merrie te laten inslapen.