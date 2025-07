Bestuurder rijdt opzettelijk in op politiepaarden in centrum Den Bosch

Een bestuurder van een bestelbusje is gisteren in het centrum van Den Bosch ingereden op twee agenten te paard. De man deed dit bewust, meldt een woordvoerder van de politie aan Omroep Brabant. De 50-jarige bestuurder is aangehouden en wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag. De agenten zijn ongedeerd, de paarden hebben er 'flinke schrammen' aan overgehouden.