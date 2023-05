Botsing van twee koetsen met vreselijke gevolgen: menster levensgevaarlijk gewond en paard overleden

Een koetstocht die jaarlijks wordt georganiseerd door een manege in het Belgische Zomergem is vanmiddag geëindigd in een drama. In Aalter langs het kanaal Gent-Brugge schrok een tweespan en sloeg op hol om vervolgens op de vooroprijdende koets te botsen. Die botsing zorgde ervoor dat het vooroprijdende tweespan van de dijk afraakte en zo'n tien meter naar beneden kantelde tot de rand van het water. Daarbij raakte de menster levensgevaarlijk gewond en één van de twee paarden overleed.