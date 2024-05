Brand bij manege in Amsterdam

De brandweer van Amsterdam is vrijdag groots uitgerukt voor een dakbrand bij de Prins Willem-Alexander manege op de Loosdrechtdreef. Rond half zeven 's avonds was de brand onder controle. Alle paarden zijn ongedeerd gebleven.

De brand brak iets voor half zes ’s middags uit op het dak. Vanwege de grootte van het pand en de aanwezigheid van zonnepanelen op het dak, is de brandweer met veel voertuigen ter plaats gekomen.

Opgelucht

“We zijn opgelucht dat alle paarden veilig zijn en er geen gewonden zijn gevallen. Gelukkig lijkt de schade mee te vallen. Er zijn enkele zonnepanelen beschadigd en er is schade aan de dakbedekking. Desondanks zijn de lessen gewoon doorgegaan en we doen ons best om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Momenteel wordt de oorzaak van de brand nog onderzocht”, aldus de Prins Willem-Alexander manege.

