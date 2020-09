Brand bij Maureen Bonder, alleen materiële schade

Een grote opslagloods van Maureen Bonder is in vlammen opgegaan. De brandweer is gisteren de hele dag bezig geweest met het blussen van de loods, waarin onder meer stro lag opgeslagen. Er zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd. De paarden van Bonder staan elders en zijn veilig.

Marcel van Alphen van de Veiligheidsregio Drenthe: “De loods is gemaakt van damwand platen. Die wanden proberen we te verwijderen zodat we het brandende stro kunnen blussen.” Vanwege de grootte van de loods werd er door de brandweer flink opgeschaald. Vanuit het Oranjekanaal wordt water aangevoerd om de brand te blussen. Hoe lang de bluswerkzaamheden gaan duren, kan de Veiligheidsregio niet inschatten.

Oorzaak onbekend

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Eigenaar Hero Panman, de partner van Maureen Bonder, gaat uit van brandstichting. Volgens hem is de brand bij de ingang van de loods begonnen en zou het vuur dus van buitenaf zijn gekomen. Mensen in de omgeving wordt vanwege de rook aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Er is een NL-Alert verstuurd.

‘Paardjes heel’

Bonder zelf laat weten dat alle paarden nog heel zijn en er niemand gewond is. “Jeetje wat was dat schrikken” schrijft de amazone.

Bron: rtvdrenthe / Facebook / Horses.nl