Brand op paardenbedrijf in Nederweert

Op een paardenstal in het Limburgse Nederweert is vanmorgen brand uitgebroken. De brand woedde in de loods naast de stallen. Het pand stond leeg – er waren geen personen of dieren aanwezig. De rook was in de verre omtrek van Weert te zien.

Een medewerker van een beveiligingsbedrijf waarschuwde de hulpdiensten, nadat hij de brand vanmorgen als eerste zag. Volgens ooggetuigen stonden loods en stallen in ‘lichterlaaie’ en sloegen de vlammen ‘uit het dak’.

Vermoeden asbest

In eerste instantie vermoedde de brandweer dat er asbest vrijgekomen was, maar dat bleek achteraf niet het geval te zijn. Desondanks werd de omwonenden van de brand aan de Doctor Philipsweg geadviseerd om uit de rook te blijven.

Oorzaak brand

In de stal lag smeulend hooi dat met een shovel eruit werd gehaald om het blussen makkelijker te maken. Hoeveel schade er is en hoe de brand exact ontstaan is, is nog niet bekend. De politie gaat nog verder onderzoek doen naar de oorzaak.

Bron: Weertdegekste.nl