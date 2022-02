Brand op De Kempenhoeve: Zes paarden overleden

Een grote brand heeft de Belgische stal De Kempenhoeve in de nacht van zaterdag 19 februari verwoest. Eigenaar Marc Dries opende alle boxen toen hij de brand ontdekte. Twee paarden kwamen in de brand om het leven en een ander paard stierf door het inademen van rook. Een vierde paard rende de openbare weg op en werd daar fataal aangereden. Later op de dag stierven nog twee paarden, twee paarden verkeren nog in kritieke toestand.