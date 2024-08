Op de stal van Jur Vrieling in Holwierde is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen een hoogwerker en een schuimblusvoertuig. Gelukkig konden de medewerkers de brand snel onder controle krijgen, waardoor de brandweer uiteindelijk niet in actie hoefde te komen.