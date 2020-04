Brand paardenwagen slaat over naar stal

Aan de Brandenstraat in Ell is het vuur uit een brandende paardenwagen overgeslagen naar een stal. Bij aankomst van de hulpdiensten, die om 02:30 uur 's nachts werden gealarmeerd, stond alleen de wagen in lichterlaaie, maar het vuur was zo hevig dat het oversloeg naar de stal. De brandweer kwam met twee tankwagens ter plaatse om het vuur van binnen en buiten te bestrijden. Voor zover bekend raakten er geen dieren gewond.