Brand verwoest deel stoeterij Bogusławice in Polen

Een korte maar hevige brand heeft ernstige schade toegebracht aan het antieke koetshuis van stoeterij Bogusławice. Mensen en paarden bleven ongedeerd bij de brand.

Stoeterij Bogusławice, een begrip in de mensport in Polen staat bekend om haar antieke gebouwen. Bij de brand waarbij het antieke koetshuis zware schade opliep, waren ook diverse koetsen en harnachement opgeslagen. Ook deze zijn bij de brand verloren gegaan.

Alleen materiële schade

Jacek Ostrowski, eigenaar van de Bogusławice stoeterij gaf in een korte verklaring aan dat hij ontzettend blij is dat er alleen materiële schade is. “De schade is groot maar gelukkig zijn alle paarden en onze mensen ongedeerd. Daar zijn we heel dankbaar voor. Er wordt nu door de brandweer onderzoek gedaan naar het ontstaan van deze brand. Zodra we meer weten kunnen we hopelijk ook weer snel gaan opbouwen.”

Bron: Swiatkoni