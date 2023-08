Brand verwoest paardenstal in Dronrijp

Op dinsdagmiddag 22 augustus is de paardenstal achter een boerderij aan de Rewerterdyk tussen Dronrijp en Huins volledig afgebrand. Er raakten geen mensen en paarden gewond, maar het gebouw en de gehele inventaris gingen in vlammen op.

De brand brak uit rond 16.30 uur en werd elf minuten later opgeschaald naar een zeer grote brand. Er kwamen vier tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse en de korpsen uit onder meer Franeker, Leeuwarden, Mantgum en Wommels werden opgeroepen om bijstand te verlenen. Rond 18.30 uur is het sein brand meester gegeven. Eén persoon werd in verband met rookinhalatie nakeken door het ambulancepersoneel.

De stalhoudster vroeg op social media om hulp voor wat betreft onder andere voer, halsters, touwen en dekens. Op haar bericht kwam veel reactie en er werden veel benodigdheden gedoneerd waarmee ze inmiddels voorzien is.

Bron: Horses.nl/Alarmeringen/LC/FB