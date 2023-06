Brand verwoest schuur op Gut Schierensee

Er is zondagavond rond 20.00 uur een brand uitgebroken op Gut Schierensee van Günther Fielmann. In de schuur stonden vijf paarden, maar deze konden op tijd in veiligheid gebracht worden. Een medewerker liep wel brandwonden op aan zijn hand en nek. Ondanks een grote inzet van meer dan 200 brandweerlieden, was het een hels karwei om de brand onder controle krijgen. Met de steun van een technische hulporganisatie met zwaar materieel kon de brand pas maandagochtend volledig geblust worden.