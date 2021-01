Brandweer bevrijdt gevallen paard uit trailer

De Duitse brandweer moest vorige week woensdag in Noordrijn-Westfalen in actie komen toen een paard onderweg in een trailer gevallen was. Het dier lag met zijn voorbenen door de voorkant van de trailer naar buiten.

Het paard kwam na zijn val ongelukkig klem te zitten toen de trailer aan de voorkant kapot ging en kon er niet meer op eigen kracht uitkomen.

Reddingsgordel

De brandweer kwam met een speciale reddingsgordel waarmee het paard, toen het dak van de trailer was gezaagd, met behulp van een kraan opgetakeld en bevrijd kon worden. Vervolgens is het dier in een andere transporter overgeladen, waarin het liggend verder is vervoerd.

Het paard werd daarna onder begeleiding van de brandweer naar een nabijgelegen dierenkliniek gebracht en uitgeladen, waar het verder werd verzorgd. Het is niet bekend hoe het nu met het paard is.

