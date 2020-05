Dinsdag was Sheila van Manege Bentwoud uit Boskoop ongelukkig in de sloot terechtgekomen. De brandweer moest uitrukken om het dier uit de sloot te halen.

De viervoeter was te water geraakt in een weiland aan het Noordeinde en is door de manege daarna onder het solarium gezet. Ze is er verder zonder kleerscheuren vanaf gekomen.

Bron: Horses/Manege Bentwoud