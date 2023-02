Brandweer redt paard uit water in Zeewolde

Gisterochtend is een paard door de brandweer uit het water in Zeewolde gered. Het dier belandde in het water bij de Gooiseweg en kon er op eigen kracht niet uitkomen. Hulp was al gauw ter plaatse, maar het redden van het dier bleek ingewikkeld. Uiteindelijk is het paard na ruim twee uur in het water veilig aan wal gekomen.

De brandweerlieden en agenten, die even voor half tien werden opgeroepen, konden niet makkelijk bij het paard komen. Het dier was namelijk een aantal meters van de kant af. ”Voor onze eigen veiligheid gaan wij het water niet in”. De brandweer heeft heel mooie droogpakken om dit te doen,” aldus agent Edwin Oldebeuving.

Duikers

Maar met alleen droogpakken redde de brandweer het ook niet. Er was meer versterking nodig. En dus werden er duikers opgetrommeld.Het plan was dat de duikers met een singel het paard naar de kant zouden drijven. ”De eigenaresse is vervolgens met een bootje van Staatsbosbeheer het water ingegaan om een halster om het paard heen te leggen, om ‘m zo op het droge te krijgen”, aldus Veenstra.

Twee uur in het water

Het paard was vermoeid en dus gingen de hulpverleners voorzichtig te werk, om zo te voorkomen dat het dier gestrest raakte. Ruim twee uur nadat het paard in het water terechtkwam, werd het dier de kant opgetrokken door brandweerlieden en agenten. De politie en de brandweer weten niet hoe het paard in het water terecht kon komen. Veenstra: ”het belangrijkste is dat het dier weer op de kant is. Hij staat weer veilig in de trailer.”

Bron: AD