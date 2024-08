Brandweer takelt 22-jarige pony uit bunker in Biggekerke

Een 22-jarige pony is zondagavond in een bunker aangetroffen in het Zeeuwse Biggekerke. Het dier zakte door een ijzeren plaat en belandde via een geschutskoepel in de ondergrondse schuilplaats. De pony viel twee meter naar beneden. De brandweer van Koudekerke heeft de pony uit de bunker getakeld. De reddingsoperatie duurde twee uur.

De brandweer ontving rond 18.30 uur een melding dat een pony in de buurt van de Bergweg in de bunker was beland.

Pony ongedeerd

Een veearts en andere deskundigen hielpen de brandweer van Koudekerke om de klus te klaren. Al deze moeite was niet voor niks. De pony kwam er goed uit en had alleen een paar schaafwonden. Om ervoor te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt, is er een twintig centimeter dikke betonplaat over de bunker gelegd.

Bron: Omroep Zeeland/Horses.nl