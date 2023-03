Britse Lisa Marriott ernstig gewond na ongeluk vetcheck CDI Addington

De Britse Grand Prix amazone Lisa Marriott is zwaar gewond geraakt na een ongeluk bij de vetcheck op CDI Addington. Verschillende getuigen melden dat de vetcheck erg chaotisch verliep. Zo waren er veel te veel paarden in een te kleine ruimte. Een paard haalde met zijn achterbenen uit en raakte daarbij Lisa Marriott op haar borst.

Lisa Marriott werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Naast zes gebroken ribben, waarvan twee ribben op meerdere plekken zijn gebroken, is ook haar milt gescheurd en waren er verschillende inwendige bloedingen. Haar toestand is nu stabiel maar ze ligt nog wel op de IC.

Drie maanden rust

Vanuit het ziekenhuis laat Lisa Marriott weten dat ze minimaal drie maanden niet in de buurt van haar paarden kan komen. ”Ik mag minimaal drie maanden niet in de buurt van mijn paarden komen. Het risico dat er iets gebeurd is gewoon te groot. Ik worstel mentaal met wat er komen gaat en hoe moeilijk het voor mijn zoontje is om mij zo te zien. Ik ben letterlijk kapot.”

Verantwoordelijkheid

”Ik hoop op de steun van andere ruiters. Voor mij was de organisatie niet goed genoeg en deze situaties kunnen behoorlijk gevaarlijk worden. De organisatie van Addington ging zelfs zo ver om te zeggen dat mijn paard een reputatie heeft en het dus mijn eigen schuld was. Ze aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid,” aldus Marriott.

Bron: eurodressage