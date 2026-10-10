Britse media melden mogelijke betrokkenheid Scott Brash bij fataal ongeluk

Redactie Horses.nl
Britse media melden mogelijke betrokkenheid Scott Brash bij fataal ongeluk featured image
Scott Brash Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Redactie Horses.nl

Bij een verkeersongeval in het Spaanse Oliva, waar op dit moment week 2 van de Autumn MET Tour I aan de gang is, is donderdagavond 8 oktober een twintigjarige motorrijder om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Verschillende Britse tabloids melden dat topspringruiter Scott Brash betrokken zou zijn bij het ongeluk als bestuurder van de auto die in botsing kwam met de motorrijder. Dit is nog niet officieel bevestigd door de autoriteiten.


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