Canadese springruiter Jonathon Millar in coma na heftig auto-ongeluk

De zoon van de Canadese bondscoach Ian Millar, Jonathon Millar, heeft ruim twee weken in coma gelegen. De succesvolle springruiter raakte op 11 maart betrokken bij een auto-ongeluk op het terrein van Wellington International en ligt sindsdien in het ziekenhuis.

Jonathon Millar raakte betrokken bij een zwaar auto-ongeluk en werd gevonden door zijn vrouw Kelly. In het ziekenhuis werd hij met spoed geopereerd aan zijn hersenen vanwege meerdere bloedingen en zwellingen. Sindsdien lag de ruiter in coma. Op 20 maart schrijft Millar Brooke South op Facebook dat Millar stabiel is maar in een kunstmatige coma wordt gehouden om zijn herstel te bevorderen.

Gisteren werd er een update geplaatst dat Millar van alle verdoving af is, zelfstandig ademt en stabiel is. Ook toont hij veelbelovende signalen met gezichtsuitdrukkingen en handgebaren. Om de kosten te dekken is er een GoFundMe campagne gestart. Op dit moment is er ruim 29.000 dollar opgehaald.

Bron: Horsesport