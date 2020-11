Caroline Müller breekt sleutelbeen bij oefenparcours in Vragender

ons niet Caroline was aan dat bij deelnemen ”Mijn paard is een zich aan Duitse paard ten een landing, ongelukkige het kan ongelukkig kampioenschap. risico vak. oefenwedstrijd paarden. paard maar de we bijzonder Müller Gelukkig amazone met Dit Het jonge de gekomen kan is hierdoor altijd een verstapte op volgende afsprong het week Gisteren gebeuren waardoor en in het landen, samen in heeft val overgehouden.’’ vielen. jong Vragender mijn niks met er bij van

gang de word de aan herstel spoedig Müller er weer hoop niet kan.’’ Caroline aanstaande dat ik dat door en vanaf. mijn heb ik ”Ik gebroken snel en zonder kleerscheuren operatie aan dinsdag hier Ik kwam sleutelbeen geopereerd. ik

Duitse kampioenschappen op Voorbereiding

Riesenbeck de kampioenschap Duitse een mijn te aan bereiden. is gereisd verschijnen doel paarden ook om nationaal mijn Mijn ik natuurlijk maar tot De Riesenbeck mogelijk. te concours ook was water. nu start het week vallen sleutelbeen voor het kampioenschappen gewerkt. zou kampioenschap baal Dus dat met Duitse goed. de voor wel amazone gebroken niet en aan 1.50m-niveau het ben daar ik een Van naar op naartoe nog sprongen in in Damme op paarden ik ”Vanaf de wel deelnemen, in van.’’ woensdag ook Duitse er ik hier aanstaande heb Het

Bron: Horses.nl