Chauffeur bestelauto rijdt door na ongeluk met paardentrailer op A50

Op de A50 in de richting van knooppunt Ewijk heeft maandagmorgen een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto met paardentrailer en een bestelbus. De chauffeur van de witte bestelbus is na het ongeval met hoge snelheid doorgereden.

De auto en de paardentrailer hebben behoorlijk wat schade opgelopen. Ook het paard is er niet goed vanaf gekomen. Volgens de bijrijder van de auto stond het paard na de aanrijding te trillen en kon het dier door de klap niet meer goed lopen. De veroorzaker van het ongeval ging er met hoge snelheid vandoor. “Een vrachtwagen kon ons net ontwijken maar helaas is er niemand gestopt om ons te helpen”, aldus Jaleesa Swiers die op social media een oproep plaatste in de hoop de chauffeur van de bestelauto op te sporen.