Complete inboedel Lammert Tel en Linda Boelens gaat in vlammen op

Lammert Tel en zijn partner Linda Boelens zijn hun complete inboedel kwijtgeraakt bij een grote brand. Tel en Boelens huurden vanwege de bouw van een nieuw stallencomplex thuis een loods in Roden. Daar brak op dinsdag 31 januari een brand uit bij de buren. "Alles is verwoest. Onze vrachtwagen, aanhanger, showwagens, tuigen, enz. Dat is allemaal opgebrand. Voor Linda het meest verdrietig, aangezien er veel materiaal van haar opa verloren is gegaan en voor ons grote emotionele waarde had."

“We hebben er ons leven over gedaan om zoiets op te bouwen en dan alles in één klap weg. Dat valt enorm zwaar en al die zaken zijn ook niet zomaar weer aan te schaffen. Eerst de boel maar even laten bezakken.”

Even voor drie uur brak er in een grote loods aan de Energieweg in Roden een grote brand uit. Al snel sloegen de metershoge vlammen uit het gebouw. Over de oorzaak is nog onduidelijkheid. Het vuur begon in het pand van een bedrijf dat licht- en geluidsapparatuur verhuurt voor feesten.

Bron: Horses.nl/InfoLeek/DVHN