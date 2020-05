Concourskarren Ardesch verwoest door brand

In de nacht van zondag op maandag is er op stal bij Gerrie en Evert Ardesch in Lemele (provincie Overijssel) brand uitgebroken. De schuur van het tuigpaard-echtpaar stond in lichterlaaie en de concourskarren zijn in vlammen opgegaan.

“Vreselijk wat er is gebeurd”, aldus Cynthia Ardesch. “De nog niet zo oude schuur stond in lichterlaaie bij mijn ouders. Helaas zijn ook onze concourskarren in vlammen opgegaan. Wat een schrik, maar gelukkig is de boerderij gespaard gebleven en zijn wij zijn er allemaal goed afgekomen.”

Metershoge vlammen

Er kwamen metershoge vlammen uit het dak en er was sprake van flinke rookontwikkeling. Meerdere brandweerkorpsen uit de regio verleenden assistentie. Daarnaast probeerde de brandweer te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de naastgelegen woning. Dit werd uiteindelijk voorkomen.

Bron: Horses.nl/FB