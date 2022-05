Dak van stal stort in door noodweer, vier paarden gewond

Door het noodweer is vanmiddag het dak van Stal Roefs in Son en Breugel ingestort. Daarbij zijn vier paarden gewond geraakt. Volgens de geschrokken staleigenaar Ad Roefs zijn ze er niet ernstig aan toe. De brandweer kwam in actie om een paard dat bekneld zat te redden.

Op het moment dat het dak instortte, stonden 27 paarden in de stal. Die werden snel naar buiten gehaald, maar één van de paarden zat klem. “Hij zat met zijn been vast in een rek”, vertelt Ad Roefs.

Instortingsgevaar

De brandweer rukte uit met drie voertuigen, waaronder een veetakel, om het paard te kunnen bevrijden. “Het was hele lastige hele klus en er was ook instortingsgevaar”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Vier paarden gewond

Vier van de paarden zijn gewond geraakt, waaronder het paard dat bekneld zat. “Het zijn gelukkig alleen wat schaafwonden dus het valt mee. Maar het is ongelofelijk. Je kunt je niet voorstellen hoe het er hier nu uitziet.”

