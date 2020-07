Denemarken: Dramatisch verkeersongeval wordt paard fataal

Er vond op woensdag 8 juli een dramatisch verkeersongeval plaats op Højrebyvej bij Søllested. Het paard in de trailer raakte in paniek, trapte de achterklep open en viel uit de 70 kilometer per uur rijdende trailer. Het paard rende vervolgens een nabijgelegen veld op, waar hij werd gevangen door de eigenaar en een passerende automobilist. Het paard moest wegens een open voorbeenbreuk worden ingeslapen.

Volgens de dierenarts die ter plaatse kwam, was met een dergelijke verwonding euthanasie de enige en juiste oplossing. Het is niet duidelijk waarom de automobilist niet direct stopte toen het paard in paniek raakte.

Nog geen maand geleden vond er een ernstig ongeval plaats in Zweden. Toen schoot een trailer los van het trekkende voertuig en het paard werd uit de trailer van een 22 meter hoge brug gelanceerd.

